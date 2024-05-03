    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, вос

    766мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.69eur98.56

    В России временно запретили вывоз свекловичного и тростникового сахара

    1464
    8 комментариев

    В России временно запретили экспортировать тростниковый и свекловичный сахар, а также чистую сахарозу. Подписанное постановление вводит ограничения до 31 августа текущего года, сообщает 3 мая в телеграм-канале пресс-служба правительства РФ.

    Необходимость данных мер объясняется поддержанием стабильности внутреннего рынка продовольствия.

    Документ содержит исключения для стран Евразийского экономического союза, но только в определенных количествах. В Армению разрешено экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию — 5 тысяч тонн, в Казахстан — 120 тысяч тонн, в Киргизию — 28,5 тысяч тонн. Распределить эти объемы поручено Минсельхозу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close