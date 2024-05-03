В России временно запретили вывоз свекловичного и тростникового сахара

В России временно запретили экспортировать тростниковый и свекловичный сахар, а также чистую сахарозу. Подписанное постановление вводит ограничения до 31 августа текущего года, сообщает 3 мая в телеграм-канале пресс-служба правительства РФ.



Необходимость данных мер объясняется поддержанием стабильности внутреннего рынка продовольствия.



Документ содержит исключения для стран Евразийского экономического союза, но только в определенных количествах. В Армению разрешено экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию — 5 тысяч тонн, в Казахстан — 120 тысяч тонн, в Киргизию — 28,5 тысяч тонн. Распределить эти объемы поручено Минсельхозу.

