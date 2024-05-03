В России временно запретили вывоз свекловичного и тростникового сахара

В России временно запретили экспортировать тростниковый и свекловичный сахар, а также чистую сахарозу. Подписанное постановление вводит ограничения до 31 августа текущего года, сообщает
Необходимость данных мер объясняется поддержанием стабильности внутреннего рынка продовольствия.
Документ содержит исключения для стран Евразийского экономического союза, но только в определенных количествах. В Армению разрешено экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию — 5 тысяч тонн, в Казахстан — 120 тысяч тонн, в Киргизию — 28,5 тысяч тонн. Распределить эти объемы поручено Минсельхозу.