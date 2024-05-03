В петербургском колледже задержали лжеминера. Это же учебное заведение он и минировал

Молодого человека задержали в Петербурге за ложное минирование «Петровского колледжа». Как стало известно «Фонтанке», днем 3 мая сотрудники правоохранительных органов нанесли визит в учебное заведение, после которого 18-летний молодой человек оформил явку с повинной.



По данным нашего издания, в ночь с 31 января на 1 февраля отправил с мобильного телефона на электронную почту «Петровского колледжа» сообщение о готовящемся акте терроризма. Причем сам он при этом находился в другом городе и использовал e-mail, принадлежащий девушке.