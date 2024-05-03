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    В петербургском колледже задержали лжеминера. Это же учебное заведение он и минировал

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    Молодого человека задержали в Петербурге за ложное минирование «Петровского колледжа». Как стало известно «Фонтанке», днем 3 мая сотрудники правоохранительных органов нанесли визит в учебное заведение, после которого 18-летний молодой человек оформил явку с повинной.

    По данным нашего издания, в ночь с 31 января на 1 февраля отправил с мобильного телефона на электронную почту «Петровского колледжа» сообщение о готовящемся акте терроризма. Причем сам он при этом находился в другом городе и использовал e-mail, принадлежащий девушке.

    Позднее молодой человек создал подложную страницу во «ВКонтакте» и от имени той же девушки снова рассказал завучу «Петровского колледжа» о минировании.

    О причинах, толкнувших на такой поступок, лжеминер сотрудникам полиции не поведал, но полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

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