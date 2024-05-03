У «Севкабеля» появится новый сосед. Полузаброшенный особняк Брусницыных обрел хозяина

Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Особняк Брусницыных на Васильевском острове арендовала московская компания «ЦРН "Контакт"». Здание в стиле эклектики превратится в общественное пространство с залами для выставок и концертов в уцелевших интерьерах конца XIX века. Правда, инвестору предстоит решить еще земельный вопрос: сад Брусницыных с исторической оградой Смольный сдал в аренду другой компании.



Особняк Брусницыных, находившийся в последние годы в запустении, начал оживать: там начались работы по консервации и снова проводятся экскурсии. Как стало известно «Фонтанке», у здания появился новый хозяин: Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) сдало его в аренду ООО «Центр Регистрации Недвижимости "Контакт"». Договор был заключен еще в августе 2023 года на 25 лет. По его условиям к лету 2025 года арендатору предстоит подготовить и согласовать научно-проектную документацию, а к лету 2028 года — выполнить работы по сохранению.



В АУИПИК на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) сообщили, что в марте 2024 года по заявлению АУИПИК было выдано задание на ремонт, реставрацию и приспособление объекта для современного использования.

Чем знаменит особняк Брусницыных

«ЦРН "Контакт"» взяло в аренду часть здания по адресу: Кожевенная линия, дом 27, корпус 1, которая является объектом культурного наследия федерального значения «Особняк Брусницыных с садом и оградой».



Дом был построен в середине XIX века семьей купцов Брусницыных напротив принадлежавшего им кожевенного завода и перестроен в 1880-х годах в стиле эклектики. В советское время там находилась администрация предприятия, но часть исторической отделки и мебели уцелела. После закрытия завода здание сдавалось в аренду коммерческим фирмам и использовалось для съемки фильмов и клипов, например его интерьеры можно увидеть в «Последней сказке Риты» Ренаты Ливиновой и клипе на песню «Фокусник» группы «Король и Шут».



После выселения арендаторов особняк перешел в ведение Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). В 2017-м его закрыли для посещений, но это не стало препятствием для нелегальных экскурсий. Для привлечения туристов гиды даже сочинили городскую легенду, назвав одно из зеркал в танцевальном зале «Зеркалом Дракулы».

В 2018 году Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) забило тревогу: в доме Брусницыных был поврежден дубовый паркет, лепнина, отсырела штукатурка на стенах, фактически здание превратилось в заброшку. Состояние памятника, правда, не помешало представителям КГИОП сыграть в нем в футбол — исключительно в благих целях.

Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Новые хозяева особняка ООО «ЦРН "Контакт"» получило особняк Брусницыных, став единственным участником аукциона, проведенного на площадке torgi.gov.ru. Извещение о его проведении есть на сайте АУИПИК, однако в ленте новостей ведомства найти анонс не удалось.



ООО «ЦРН "Контакт"» создано в 2017 году. По данным СПАРК, директором и единственным владельцем с осени 2023 года является Роман Романов. Ему также принадлежат компании «Орион» и «Мегаполис Чемпион», но, судя по финансовым отчетам, они не ведут хозяйственной деятельности.

Реставрация особняка Брусницыных будет происходить на средства частного инвестора, гражданина РФ, пояснил «Фонтанке» Роман Романов. У команды, которая занимается зданием на Кожевенной, уже есть опыт восстановления исторических зданий. В частности, в Москве она сейчас ведет работы в доме Анны Монс. «Мы не случайные люди», — подчеркнул Романов, однако имя своего партнера не раскрыл.

Собеседники «Фонтанки», знакомые с планами инвестора, связывают с ним имя Андрея Холоднова, председателя попечительского совета «Клуба Дзюдо Турбостроитель». Основатель клуба Анатолий Рахлин был тренером Владимира Путина и Аркадия Ротенберга. Вице-президент ХК СКА Роман Ротенберг назван на сайте клуба его «партнером и другом». В попечительский совет также входит вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.



«Шаурму не откроем» По словам Романа Романова, в особняке Брусницыных сейчас идут научно-изыскательские работы, по итогам которых будет разработан проект приспособления для современного использования. Вероятнее всего, это будет общественное пространство «в таком же контексте и логике, как "Севкабель" и арт-квартал "Брусницын"», — отметил он.

В помещениях, где не сохранились исторические интерьеры (порядка 2000 кв. м ), разместятся коммерческие арендаторы: рестораны, кафе, дизайн-студии. Залы, где уцелела историческая отделка (порядка 700 кв. м ), вероятнее всего, отдадут под выставочные галереи, концерты и экскурсии. «Это просветительская образовательная деятельность. В дворцовой части шаурму не откроем», — подчеркнул он.

Об инвестициях арендатор пока говорить не готов — это станет понятно после подготовки проекта. Что касается сроков, то запуск общественного пространства может случиться раньше предусмотренных договором пяти лет. «Нас просят ускориться, да и сами мы не заинтересованы затягивать: чем быстрее сделаем, тем быстрее сможем запустить в коммерческое использование», — пояснил Роман Романов.



Параллельно с изыскательными работами арендатор пытается предотвратить дальнейшее разрушение: починил кровлю и начал обогревать помещение. На момент передачи здание было не в самом лучшем состоянии, отмечает Романов. Из-за протекающей крыши и отключенного отопления особняк «стоял, как губка, напитанный водой», пояснил он.

Спорный сад В состав объекта культурного наследия, помимо дома Брусницыных, входит небольшой сад: владельцы кожевенного завода сделали его доступным для своих рабочих, которые могли отдохнуть там в конце трудового дня. Но если здание особняка находится в федеральной собственности, то земля сквера принадлежит Петербургу и сдана в аренду ИО «Нью Сити Инвестментс ЛТД», зарегистрированной в Сент-Китс и Невис, рассказали «Фонтанке» в КИО.

Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





К слову, той же компании принадлежит часть здания, примыкающая к особняку Брусницыных и являющаяся памятником регионального значения «Особняк, фабрика и богадельня "Торгового дома Брусницыных"». Ее директора Андрея Погудкина называют одним из инвесторов соседнего арт-квартала «Брусницын», находящегося через дорогу от особняка.



У Смольного к арендатору есть вопросы. В 2024 году КИО подал иск к «Нью Сити Инвестментс ЛТД» на 2,3 млн рублей долга по аренде участка. Решения по нему пока нет. В 2022 году иск к компании подал КГИОП, добиваясь проведения ремонта по восстановлению сада и ограды. Суд первой и апелляционной инстанций встал на сторону ведомства. Но проектная документация на проведение работ по сохранению объекта, в том числе на противоаварийные работы, в КГИОП пока не поступала, сообщили в пресс-службе.



По словам Романа Романова, АУИПИК намерено добиться того, чтобы особняк и сад стали единым объектом. Со своей стороны, инвестор готов взять ответственность за зеленую зону и провести там ландшафтные работы. Андрей Погудкин отказался комментировать ситуацию, отметив, что не имеет отношения к особняку Брусницыных.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

