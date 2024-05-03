На Ставрополье трое юношей извинились перед верующими за сожжение Нового Завета

Трое юношей, которые сожгли Новый Завет, принесли свои извинения верующим. В пятницу, 3 мая, кадры с молодыми людьми опубликовал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
тг-канал Владимир Владимиров
«Они раскаиваются, их родные переживают. Попросить прощения важно. Но словами не отменишь сделанного. Жизнь себе и своим семьям парни испортили», — сказано в посте.
Глава региона отметил, что произошедшее урок всем. Он добавил, что взрослые должны уберегать молодых от беды, а для этого необходимо научить «уважать традиции, культуру и веру окружающих людей».
В пятницу стало известно об уголовном деле по статьям об оскорблении чувств верующих и хулиганстве. Кадры с сожжением Нового Завета в мангале в ставропольском Новоалександровске разошлись по соцсетям.