На Ставрополье трое юношей сожгли в мангале Новый Завет

В Новоалександровске трое юношей сожгли Новый Завет в мангале, сопровождая процесс нецензурной лексикой. Происходящее снимали на видео, которое разошлось в Сети. Итогом стало уголовное дело по статьям об оскорблении чувств верующих и хулиганстве (ст. 148, ст. 213 УК РФ), сообщает 3 мая Следственный комитет Ставропольского края.
По данным СК, инцидент произошел накануне вечером во дворе частного дома. Подозреваемые, как полагает следствие, из хулиганских побуждений, по мотивам религиозной ненависти, сожгли Новый Завет. Видеозапись была опубликована в мессенджере.
Все трое задержаны, решается вопрос о мере пресечения. Возраст молодых людей не уточняется.
На ситуацию отреагировал губернатор региона Владимир Владимиров, который в своем телеграм-канале попросил родителей смотреть за детьми и не дать им «ради хайпа сделать глупость и сломать себе жизнь».