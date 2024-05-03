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    На Ставрополье трое юношей сожгли в мангале Новый Завет

    1997
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    В Новоалександровске трое юношей сожгли Новый Завет в мангале, сопровождая процесс нецензурной лексикой. Происходящее снимали на видео, которое разошлось в Сети. Итогом стало уголовное дело по статьям об оскорблении чувств верующих и хулиганстве (ст. 148, ст. 213 УК РФ), сообщает 3 мая Следственный комитет Ставропольского края.

    Фото: Официальный канал СУ СКР по Ставропольскому краю
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    По данным СК, инцидент произошел накануне вечером во дворе частного дома. Подозреваемые, как полагает следствие, из хулиганских побуждений, по мотивам религиозной ненависти, сожгли Новый Завет. Видеозапись была опубликована в мессенджере.

    Все трое задержаны, решается вопрос о мере пресечения. Возраст молодых людей не уточняется.

    На ситуацию отреагировал губернатор региона Владимир Владимиров, который в своем телеграм-канале попросил родителей смотреть за детьми и не дать им «ради хайпа сделать глупость и сломать себе жизнь».

    Фото: Официальный канал СУ СКР по Ставропольскому краю

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