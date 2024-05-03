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    Боррель: Украина капитулирует за две недели без поставок оружия

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    Без поставок западного оружия Украина капитулирует за две недели. Такое мнение высказал глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, когда выступал с речью в Великобритании. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает ТАСС.

    В ходе своего выступления он заявил, что знает, как остановить боевые действия.

    «Украина после прекращения поставок оружия должна будет капитулировать в течение двух недель», — сказал Боррель и добавил, что не хочет такого окончания конфликта.

    Глава дипслужбы ЕС добавил, что рассчитывает на ЕС и Великобританию в вопросе дальнейшей помощи Украине. Также Боррель посетовал на почти полугодовую задержку с выделением военной помощи со стороны США.

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