Боррель: Украина капитулирует за две недели без поставок оружия

Без поставок западного оружия Украина капитулирует за две недели. Такое мнение высказал глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, когда выступал с речью в Великобритании. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления он заявил, что знает, как остановить боевые действия.



«Украина после прекращения поставок оружия должна будет капитулировать в течение двух недель», — сказал Боррель и добавил, что не хочет такого окончания конфликта.



Глава дипслужбы ЕС добавил, что рассчитывает на ЕС и Великобританию в вопросе дальнейшей помощи Украине. Также Боррель посетовал на почти полугодовую задержку с выделением военной помощи со стороны США.

