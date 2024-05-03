Петербурженка устроила соседке фекальную бомбардировку из-за просьбы убирать за собакой

Острый собачий вопрос привел к конфликту соседей на улице Подвойского в Петербурге. Жительнице одного из домов надоело, что живущая рядом женщина не убирает за своей собакой кал. Собачнице было сделано замечание, реакция оказалась непредсказуемой.
Как стало известно «Фонтанке» 3 мая, внутридомовая борьба достигла апогея в конце марта. 40-летняя петербурженка, отправляясь за дочерью в сад, встретила 31-летнюю соседку, чья собака простодушно нагадила в парадной. Женщина спросила собачницу, когда та уже научится убирать какашки за своим питомцем. Ответ убил: «Ты сама похожа на говно». Любительница животных также сказала оппонентке, что это ее дети, наверное, «заминировали» подъезд.
Возвращаясь с дочкой, женщина снова встретила соседку и не удержалась от очередного замечания. Собачница скрылась в парадной, соседка шла следом и снимала ее на видео. Когда дама с ребенком проходила мимо квартиры соседки, та открыла дверь и забросала обидчиков какашками.
Петербурженка попросила полицию привлечь собачницу к ответственности.