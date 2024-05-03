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    В Финляндии человека заподозрили в нелегальной разведке на границе с РФ

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    Финская полиция подозревает одного человека в нелегальной разведывательной деятельности в муниципалитете, который граничит с Россией. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает Yle.

    По данным издания, сотрудники правоохранительных органов на восточной границе — в муниципалитете Виролахти — раскрыли преступление. Неназванного человека подозревают в «очень редком случае шпионажа». Подробности не уточняются. «В состав Виролахти входит, в частности, пограничная станция Ваалимаа», — сказано в материале.

    Yle уточняет, что предполагаемая разведывательная деятельность попала в поле зрения финских правоохранителей осенью 2022 года.

    Это первое уголовное дело по статье о ведении нелегальной разведки с 2006 года, отмечает издание.

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    ШпионажФинляндия
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