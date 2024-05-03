Посольство РФ потребовало от МИД Финляндии предоставить консульский доступ к задержанным россиянам

Ноту в финское министерство иностранных дел направило посольство России в Хельсинки в связи с задержанием трех россиян, которых подозревают в вывозе подсанкционных товаров двойного назначения.
Посольство потребовало у МИД Финляндии незамедлительно позволить установить задержанным связь с консульскими сотрудниками и предоставить консульский доступ, пишет 3 мая РИА Новости.
Полиция задержала двух молодых людей 25 лет и 18-летнюю девушку в Каяани во вторник, 30 апреля. Задержанные являются гражданами РФ и студентами местного профессионального училища.
Троицу подозревают в вывозе из Финляндии за границу товаров двойного назначения, то есть тех, что имеют как гражданское, так и военное применение. Какие именно это были товары, следствие пока не разглашает. Как правило, речь идет об электронике, датчиках и лазерах. За нарушение режима санкций задержанным может грозить до 4 лет лишения свободы.