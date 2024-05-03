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    В Краснодаре выписан из больницы ребенок, которому восстановили откушенное собакой лицо

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    Четырехлетний Александр, перенесший операцию по восстановлению лица после нападения собаки, был выписан из краснодарской детской краевой больницы и отправлен домой в стабильном состоянии. Об этом сообщил проводивший операцию хирург Алексей Дикарев.

    У ребенка снова появилась возможность дышать через нос и питаться и пить воду, как едят и пьют все дети. В домашнем регионе он пройдет «подготовку, необходимую для проведения кожной пластики — стандартной, но все же хирургической процедуры», приводит 3 мая слова Дикарева РИА «Новости». Реплантат у мальчика прижился на 95%, оставшиеся 5% будут выполнены через пару недель.

    В конце марта в Карачаево-Черкесии собака напала на Александра, откусив ему нос, губы и щеку: отхваченные части лица были доставлены в краевую детскую больницу в банке. Операцию по восстановлению лица провел Алексей Дикарев с командой — она длилась более 12 часов и в таком объеме стала первой в мире: ее результаты обсуждают хирурги не только России, но и всего мира.

    Накануне стало известно, что в Краснодарском крае домашняя собака откусила 15-летней жительнице Темрюка часть лица — щеки, нос и верхнюю губу. Пришить откушенные части лица не удалось.

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