В Краснодаре выписан из больницы ребенок, которому восстановили откушенное собакой лицо

Четырехлетний Александр, перенесший операцию по восстановлению лица после нападения собаки, был выписан из краснодарской детской краевой больницы и отправлен домой в стабильном состоянии. Об этом сообщил проводивший операцию хирург Алексей Дикарев.
У ребенка снова появилась возможность дышать через нос и питаться и пить воду, как едят и пьют все дети. В домашнем регионе он пройдет «подготовку, необходимую для проведения кожной пластики — стандартной, но все же хирургической процедуры», приводит 3 мая слова Дикарева РИА «Новости». Реплантат у мальчика прижился на 95%, оставшиеся 5% будут выполнены через пару недель.
В конце марта в Карачаево-Черкесии собака напала на Александра, откусив ему нос, губы и щеку: отхваченные части лица были доставлены в краевую детскую больницу в банке. Операцию по восстановлению лица провел Алексей Дикарев с командой — она длилась более 12 часов и в таком объеме стала первой в мире: ее результаты обсуждают хирурги не только России, но и всего мира.
Накануне стало известно, что в Краснодарском крае домашняя собака откусила 15-летней жительнице Темрюка часть лица — щеки, нос и верхнюю губу. Пришить откушенные части лица не удалось.