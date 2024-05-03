В Краснодаре выписан из больницы ребенок, которому восстановили откушенное собакой лицо

Четырехлетний Александр, перенесший операцию по восстановлению лица после нападения собаки, был выписан из краснодарской детской краевой больницы и отправлен домой в стабильном состоянии. Об этом сообщил проводивший операцию хирург Алексей Дикарев.

У ребенка снова появилась возможность дышать через нос и питаться и пить воду, как едят и пьют все дети. В домашнем регионе он пройдет «подготовку, необходимую для проведения кожной пластики — стандартной, но все же хирургической процедуры», приводит 3 мая слова Дикарева РИА «Новости». Реплантат у мальчика прижился на 95%, оставшиеся 5% будут выполнены через пару недель.