На Кубани собака отгрызла подростку часть лица

В Краснодарском крае домашняя собака откусила 15-летней жительнице Темрюка часть лица — щеки, нос и верхнюю губу, сообщает портал 93.RU. Также у школьницы диагностировали раны плеча, бедра и подвздошной области (между нижней частью поясницы и верхней частью ягодичной области).

Как пишет издание, сначала девочку отвезли в темрюкскую больницу, где она была в сознании и даже отвечала на вопросы медиков. На следующий день пострадавшую перевели в краевую клиническую больницу № 1, ее состояние оценивается как тяжелое, впереди — несколько операций.

В пресс-службе медучреждения сообщили, что ребенку оказывается вся возможная высокотехнологическая помощь. Районный глава Федор Бабенков со своей стороны добавил, что подростку и ее семье будет оказана посильная помощь.