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    На Кубани собака отгрызла подростку часть лица

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    В Краснодарском крае домашняя собака откусила 15-летней жительнице Темрюка часть лица — щеки, нос и верхнюю губу, сообщает портал 93.RU. Также у школьницы диагностировали раны плеча, бедра и подвздошной области (между нижней частью поясницы и верхней частью ягодичной области).

    Как пишет издание, сначала девочку отвезли в темрюкскую больницу, где она была в сознании и даже отвечала на вопросы медиков. На следующий день пострадавшую перевели в краевую клиническую больницу № 1, ее состояние оценивается как тяжелое, впереди — несколько операций.

    В пресс-службе медучреждения сообщили, что ребенку оказывается вся возможная высокотехнологическая помощь. Районный глава Федор Бабенков со своей стороны добавил, что подростку и ее семье будет оказана посильная помощь.

    Свои услуги уже предложил пластический хирург Алексей Дикарев, который в прошлом смог пришить мальчику откушенные собакой части лица обратно.

    Ранее «Фонтанка» писала, что двое детей попали в больницу после близкого общения с животными в Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, с укушенной раной в поликлинику обратилась и 57-летняя жительница Кировского района, однако она медикам сообщила, что на нее напала соседка.

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