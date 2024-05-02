Найденный у военкомата обожженный актер скончался ранним утром в НИИ Джанелидзе

Госпитализированный со страшными ожогами молодой актер умер в половине седьмого утра 2 мая в НИИ Джанелидзе. Телефонограмму о смерти пострадавшего уже получили правоохранительные органы.

Накануне в отдел была доставлена подружка ныне погибшего 23-летнего молодого человека. Девушка рассказала, что познакомилась с Русланом год назад, когда училась в 10 классе. Петербурженка одевается ярко, чем сразу привлекла внимание приезжего сибиряка. Похожая на куклу «Монстер хай» школьница начала переписку с новым знакомым, но потом он пропал на две недели. Как оказалось, внимание молодого человека перетянули на себя наркотики.



Подружка Руслана описала его как не вполне адекватного человека, который однажды после ссоры со своим другом объявил себя «благородным бомжом» и переехал на улицу. Нередко молодой человек ревновал девушку и устраивал истерики. По ночам он не спал. Объяснял это тем, что якобы хочет услышать, что его пассия скажет во сне, а с утра снова скандалил. В очередной раз приревновав возлюбленную, Руслан объявил о расставании и исчез. Девушка пыталась его вернуть, но все попытки оказались тщетными.



1 мая петербурженке позвонили и сообщили о госпитализации Руслана, после чего та приехала в отдел полиции. По словам девушки, бывший был одержим суицидальными мыслями и утверждал, что связан с космосом, так как родился в День космонавтики.

