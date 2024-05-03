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    Булочки с кунжутом есть не только в пекарне, но и среди нерп. Показываем, что это за зверь

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    Видели ли вы когда-то живую булочку с кунжутом? Если нет, то скорее смотрите фотографии. Сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» спасли ладожского нерпенка. Детеныша нашли очень худым и больным. Сейчас с ним работают специалисты.

    «Помимо худобы, детёныш сильно поражён тюленьими вшами и чувствует себя очень плохо. Таких нерпят мы обычно называем «булочка с кунжутом»», – рассказали в организации.

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    Надеемся, что малыш скоро придет в норму и желаем ему скорейшего выздоровления.

    Ранее другую маленькую нерпу нашли сотрудники кафе в посёлке Ладожское Озеро. Ее подложили на порог заведения в картонной коробке. У малютки еще была свежая пуповина. Теперь животное выхаживают специалисты фонда.

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    Ладожское озероНерпаФонд друзей балтийской нерпы
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