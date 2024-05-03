Булочки с кунжутом есть не только в пекарне, но и среди нерп. Показываем, что это за зверь

Видели ли вы когда-то живую булочку с кунжутом? Если нет, то скорее смотрите фотографии. Сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» спасли ладожского нерпенка. Детеныша нашли очень худым и больным. Сейчас с ним работают специалисты.
«Помимо худобы, детёныш сильно поражён тюленьими вшами и чувствует себя очень плохо. Таких нерпят мы обычно называем «булочка с кунжутом»», – рассказали в организации.
Надеемся, что малыш скоро придет в норму и желаем ему скорейшего выздоровления.
Ранее другую маленькую нерпу нашли сотрудники кафе в посёлке Ладожское Озеро. Ее подложили на порог заведения в картонной коробке. У малютки еще была свежая пуповина. Теперь животное выхаживают специалисты фонда.