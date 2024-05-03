«Сокрушительный удар возмездия». В МИД РФ предупредили об ответственности за удары по Крыму

Вашингтон, Лондон и Брюссель предупредили об ответственности за любые агрессивные действия против Крыма и Крымского моста. Об этом на брифинге 3 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова и добавила, что «Киев уже открыто ведет подготовку к атаке на мост».



По словам представителя МИД, любые агрессивные действия против Крыма «не только обречены на провал», но за ними последует «сокрушительный удар возмездия». Мария Захарова добавила, что подготовка к нападению на Крымский мост в канун 80-летия освобождения Крыма ведется Украиной «открыто, с показушной бравадой и при беззастенчивой поддержке коллективного Запада».

