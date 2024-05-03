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    «Сокрушительный удар возмездия». В МИД РФ предупредили об ответственности за удары по Крыму

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    Вашингтон, Лондон и Брюссель предупредили об ответственности за любые агрессивные действия против Крыма и Крымского моста. Об этом на брифинге 3 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова и добавила, что «Киев уже открыто ведет подготовку к атаке на мост».

    По словам представителя МИД, любые агрессивные действия против Крыма «не только обречены на провал», но за ними последует «сокрушительный удар возмездия». Мария Захарова добавила, что подготовка к нападению на Крымский мост в канун 80-летия освобождения Крыма ведется Украиной «открыто, с показушной бравадой и при беззастенчивой поддержке коллективного Запада».

    Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс разместил в своем аккаунте в соцсети X пост с намеком на удар по Крымскому мосту — в нем был коллаж с фото моста и пуском ракеты. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Линкявичюс еще пожалеет «о всех подобных оплошностях». Затем украинский постпред при ООН Сергей Кислица опубликовал «список шести основных типов мостов на 2024 год», куда вошел и Керченский мост с пустой картинкой.

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