Биржевой, Просвещения, Науки. Май готовит Петербургу россыпь дорожных ограничений

С 5 по 7 мая в восьми районах Петербурга стартуют ограничения и перекрытия движения, связанные с различными работами. Об этом 3 мая предупреждает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

Василеостровский район С 6 по 29 мая ограничат движение транспорта по Биржевому проезду. Там будут ремонтировать дорогу.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Выборгский район С 6 по 12 мая из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Есенина.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Калининский район С 7 по 12 мая ремонт дороги ограничит движение на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руставели.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 6 по 20 мая для прокладки инженерных сетей перекроют улицу Академика Константинова от аллеи Академика Глушко до улицы Академика Байкова. Объехать участок можно будет по улице Академика Байкова, Светлановскому проспекту, улице Веденеева, проспекту Науки и улице Академика Константинова.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 5 по 23 мая аналогичные работы ограничат проезд по проспекту Науки у дома 14, корпус 1, литера А, от Гражданского проспекта до улицы Софьи Ковалевской.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А с 5 по 30 мая ограничат движение на перекрестке проспекта Науки и улицы Карпинского. Там тоже будут прокладывать инженерные сети.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Кировский район С 7 мая по 7 июня для прокладки инженерных сетей ограничат движение на перекрестке улицы Маршала Говорова и улицы Возрождения.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Московский район Дорожный ремонт с 5 по 6 мая ограничит движение по боковому проезду Новоизмайловского проспекта от Кузнецовской улицы до Бассейной улицы. А с 7 по 17 мая — по самому Новоизмайловскому проспекту от Благодатной улицы до площади Конституции, включая боковые проезды.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 5 по 16 мая по ночам для размещения временного ограждения будут перекрывать проезд по Рощинской улице от Новорощинской улицы до Цветочной улицы. Объехать можно будет по улице Коли Томчака, Заставской, Цветочной и Новорощинской улицам, Витебскому и Люботинскому проспектам, Сызранской улице, Московскому проспекту и Благодатной улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Петроградский район С 8 часов утра 6 мая до 8 утра по 8 мая из-за ремонта дороги ограничат проезд по проспекту Медиков от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 5 по 30 мая для строительства водопроводной сети ограничат движение: по Кронверкской набережной от Западного Артиллерийского моста до Кронверкского моста, а также от Кронверкского проспекта до Кронверкского моста, с закрытием направления от проспекта к мосту;

по Мытнинской набережной от Зоологического переулка до Кронверкского проспекта. Объезд предусмотрен по Кронверкскому проспекту и Кронверкской набережной.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район С 6 мая по 30 сентября из-за работ по переустройству сетей теплоснабжения будет ограничено движение у дома 69, строение 1, по Парашютной улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 6 по 29 мая для реконструкции инженерных сетей перекроют проезд по Лисичанской улице от Старобельской улицы до улицы Графова. Объехать участок можно будет по Сердобольской улице, набережной Черной речки, улице Графова, Старобельской, Лисичанской, Торжковской и Белоостровской улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Из-за ремонта дорожного покрытия на один день 6 мая ограничат движение по улице Савушкина от Липовой аллеи до Стародеревенской улицы. А с 7 по 8 мая — по улице Савушкина от Липовой аллеи до Планерной улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Центральный район

С 6 мая по 19 июня для строительства газопровода ограничат движение по Новгородской улице на пересечении с 8-й Советской улицей, а также закроют — по 8-й Советской улице от Кирилловской улицы до Новгородской улицы и по Старорусской улице от Новгородской улицы до тупика. Объезд предусмотрен по Старорусской, Кирилловской, 10-й Советской и Новгородской улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



