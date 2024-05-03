«Сил мало, но не сдаёмся». Роупджамперы второй год получают «взрывное поздравление», от которого вздрагивает Павловск

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пока команда петербургских роупджамперов празднует день рождения в горах, их громко «поздравляют» в Павловске. Второй год подряд.

Недостроенная котельная, 3 мая снова притянувшая экстренные службы, находится в собственности физического лица. Это 62-летний бизнесмен, который сдаёт объект в аренду. «Спортсмены, скалолазы», — описывает он арендаторов.

Понимания, что произошло на территории его собственности, как и год назад, у владельца нет. Каких-либо конфликтов он припомнить тоже не смог. Зато у его арендаторов не всё гладко.

Павловскую трубу — самое высокое место для роупджампинга в городе — и котельную своим домом называет команда 23BLOCK. Они организуют прыжки с верёвкой с 88 метров , выезжают на скалы и, как рассказывают, всеми силами легализуют роупджампинг в Петербурге. «Два года с момента, как мы пытаемся делать все правильно-удобно-официально, нам всячески пытаются испортить жизнь разными грязными способами, как в 90-е ... Но мы держимся, не сдаёмся (если честно, моральных сил уже очень мало)», — пишут экстремалы на своей странице в соцсети и рассказывают о новых неприятностях в любимом домике, в который вкладывали время, силы и собственные средства.

Команда празднует свой 12-й день рождения в горах. Его дата была плавающей — конец апреля — начало мая. В прошлом году сошлись на точной — 27 апреля . Так совпало, что прошлой весной ребята также были в отъезде, когда на территории недостроенной ТЭЦ произошёл взрыв.

Грохот в Павловске и Пушкине слышали в ночь на 27 апреля , наутро в окрестностях продолжали искать следы СВУ. Сотрудники правоохранительных органов увидели у трубы воронку, но место взрыва она напоминала мало. В радиусе до 150 метров нашли осколки от бочки из-под моторного масла. Эксперты пришли к выводу, что сдетонировало вещество пониженной мощности весом от 50 до 70 кг .

23BLOCK после этого сообщали, что труба цела и по-прежнему пригодна для прыжков, но у постройки снесло бетонное крыльцо, выпилены двери, внутри бардак. Больше команда переживала за соседей — конноспортивный клуб, в котором осколками пробило в том числе покрытие главного манежа для тренировок. Роупджамперы тогда помогали с ремонтом, связанным с высотными работами.

Следствие тогда связало случившееся с происками конкурентов-роупджамперов. По данным «Фонтанки», 3 мая сотрудники правоохранительных органов рассматривают ту же версию. Теперь хозяев площадки после возвращения ждут не одна, а две воронки. Запах селитры они уже не ощутят.