«Сил мало, но не сдаёмся». Роупджамперы второй год получают «взрывное поздравление», от которого вздрагивает Павловск

Пока команда петербургских роупджамперов празднует день рождения в горах, их громко «поздравляют» в Павловске. Второй год подряд.
Недостроенная котельная, 3 мая снова притянувшая экстренные службы, находится в собственности физического лица. Это
Понимания, что произошло на территории его собственности, как и год назад, у владельца нет. Каких-либо конфликтов он припомнить тоже не смог. Зато у его арендаторов не всё гладко.
Павловскую трубу — самое высокое место для роупджампинга в городе — и котельную своим домом называет команда 23BLOCK. Они организуют прыжки с верёвкой с
«Два года с момента, как мы пытаемся делать все правильно-удобно-официально, нам всячески пытаются испортить жизнь разными грязными способами, как в
Команда празднует свой
Грохот в Павловске и Пушкине слышали в ночь на
23BLOCK после этого сообщали, что труба цела и по-прежнему пригодна для прыжков, но у постройки снесло бетонное крыльцо, выпилены двери, внутри бардак. Больше команда переживала за соседей — конноспортивный клуб, в котором осколками пробило в том числе покрытие главного манежа для тренировок. Роупджамперы тогда помогали с ремонтом, связанным с высотными работами.
Следствие тогда связало случившееся с происками конкурентов-роупджамперов. По данным «Фонтанки», 3 мая сотрудники правоохранительных органов рассматривают ту же версию. Теперь хозяев площадки после возвращения ждут не одна, а две воронки. Запах селитры они уже не ощутят.