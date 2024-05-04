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    В Минобороны рассказали о поисках пропавших срочников в море у Крыма

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    Черноморский флот и МЧС России продолжают поиски троих срочников, которых унесло в открытое море на резиновой вёсельной лодке. Об этом в пятницу, 3 мая, рассказали в пресс-службе Южного военного округа, передает РБК.

    Военнослужащие пропали около 14:30 в прошедший вторник, 30 апреля. Они на резиновой лодке вышли в открытое море, где из-за неблагоприятной погоды не смогли справиться с управлением лодкой. Срочников унесло ветром в море.

    Пресс-служба военного округа уточнила, что поиски начались сразу после обнаружения пропажи. В настоящее время в поисковых действиях участвуют вертолеты Черноморского флота и МЧС, а также три катера.

    В настоящее время военнослужащие не найдены, поиски продолжаются.

    Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что двое пропавших срочников из его региона и еще один из Дагестана.

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