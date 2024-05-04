В Минобороны рассказали о поисках пропавших срочников в море у Крыма

Черноморский флот и МЧС России продолжают поиски троих срочников, которых унесло в открытое море на резиновой вёсельной лодке. Об этом в пятницу, 3 мая, рассказали в пресс-службе Южного военного округа, передает РБК.

Военнослужащие пропали около 14:30 в прошедший вторник, 30 апреля. Они на резиновой лодке вышли в открытое море, где из-за неблагоприятной погоды не смогли справиться с управлением лодкой. Срочников унесло ветром в море.



Пресс-служба военного округа уточнила, что поиски начались сразу после обнаружения пропажи. В настоящее время в поисковых действиях участвуют вертолеты Черноморского флота и МЧС, а также три катера.

