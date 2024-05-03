В Крыму троих срочников на резиновой лодке унесло в море

Троих военнослужащих-срочников, проходивших здесь службу, — один из Дагестана и двое из Северной Осетии — унесло в открытое море в Крыму. Их ищут. Об этом в пятницу, 3 мая, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

Срочников унесло на резиновой вёсельной лодке в открытое море еще 30 апреля.



«По некоторым данным, это видели их сослуживцы, которые и обратились в МЧС», — говорится в посте главы региона.



В настоящее время идет поиск пропавших солдат. Меняйло пообещал приложить все усилия, чтобы установить местонахождение военнослужащих.

