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    В Крыму троих срочников на резиновой лодке унесло в море

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    Троих военнослужащих-срочников, проходивших здесь службу, — один из Дагестана и двое из Северной Осетии — унесло в открытое море в Крыму. Их ищут. Об этом в пятницу, 3 мая, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

    Срочников унесло на резиновой вёсельной лодке в открытое море еще 30 апреля.

    «По некоторым данным, это видели их сослуживцы, которые и обратились в МЧС», — говорится в посте главы региона.

    В настоящее время идет поиск пропавших солдат. Меняйло пообещал приложить все усилия, чтобы установить местонахождение военнослужащих.

    «Говорил это неоднократно, повторю и сейчас: мы не оставляем в беде никого, тем более наших земляков», — заявил глава Северной Осетии.

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    КрымСеверная ОсетияСрочники
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