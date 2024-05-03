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    Члена Молодежного парламента при Госдуме арестовали за пропаганду ЛГБТ*

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    Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток студента НИУ ВШЭ Данилу Морозова за демонстрацию символики ЛГБТ* (признано экстремистским и запрещено в РФ). Еще его оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщила пресс-служба московских судов.

    Молодого человека признали виновным по двум административным статьям — части 1 статьи 20.3.3 и части 1 статьи 20.3 КоАП. Как говорится в сообщении судов, Морозов опубликовал в телеграм-канале материалы, «выражающие негативное отношение» к проведению спецоперации на Украине, а также пост с символикой и атрибутом ЛГБТ.

    Издание РБК отмечает, что Данила Морозов входит в молодежную платформу КПРФ. Его в сентябре 2023 года избрали на должность председателя комиссии по регламенту Молодежного парламента при Госдуме РФ.

    *Международное движение ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено в России.

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