На Литейном проспекте толпы фотографирующих ловят цветение сакуры

Скопление фотографирующих прохожих заметили в Саду дружбы на Литейном проспекте 3 мая. Все они любовались подарком весны — цветением сакуры. Тем же занялся и корреспондент «Фонтанки».



В петербургской копии шанхайского сада Юй Юань («Сада радости») нежно-розовые бутоны только начали распускаться. Обычно цветение набирает обороты к середине месяца.