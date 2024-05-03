На Литейном проспекте толпы фотографирующих ловят цветение сакуры

Скопление фотографирующих прохожих заметили в Саду дружбы на Литейном проспекте 3 мая. Все они любовались подарком весны — цветением сакуры. Тем же занялся и корреспондент «Фонтанки».
В петербургской копии шанхайского сада Юй Юань («Сада радости») нежно-розовые бутоны только начали распускаться. Обычно цветение набирает обороты к середине месяца.
Как рассказали в Ботаническом саду, в среднем дерево цветёт одну неделю. Очень тёплая погода или дожди сокращают время цветения. В самом учреждении розовые цветки стали появляться еще 30 апреля. В первую очередь всегда цветут самые крупные деревья — вишня саржента и вишня курильская.
С момента объявления о начале цветения самый красивый период — первая неделя. Поэтому советуем не откладывать прогулку к китайским деревьям.