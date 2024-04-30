«Фонтанка» побывала в Ботаническом саду, чтобы полюбоваться цветением сакуры. Посмотрите, как распускаются первые цветки

В Ботаническом саду Петра Великого 30 апреля началось цветение сакуры.
Наталья Гончарова
В среднем дерево цветёт одну неделю. Очень тёплая погода или дожди сокращают время цветения. Около трёх недель виды и сорта, расцветая, сменяют друг друга. Самые крупные деревья — вишня саржента и вишня курильская — цветут в первую очередь.
В настоящий момент уже зацвели вишня курильская (розовая, простой цветок), вишня саржента и её сорта (розовая, простой цветок), тоямазакура (белая, простой цветок), симазакура (белая, простой цветок), магнолия кобус.
С момента объявления о начале цветения самый красивый период — первая неделя.