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    «Фонтанка» побывала в Ботаническом саду, чтобы полюбоваться цветением сакуры. Посмотрите, как распускаются первые цветки

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    Фото: Наталья Гончарова
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    В Ботаническом саду Петра Великого 30 апреля началось цветение сакуры.

    Наталья Гончарова

    В среднем дерево цветёт одну неделю. Очень тёплая погода или дожди сокращают время цветения. Около трёх недель виды и сорта, расцветая, сменяют друг друга. Самые крупные деревья — вишня саржента и вишня курильская — цветут в первую очередь.

    В настоящий момент уже зацвели вишня курильская (розовая, простой цветок), вишня саржента и её сорта (розовая, простой цветок), тоямазакура (белая, простой цветок), симазакура (белая, простой цветок), магнолия кобус.

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    С момента объявления о начале цветения самый красивый период — первая неделя.

    Фото: Наталья Гончарова

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    СакураБотанический садЦветение
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