Граффити с Сергеем Бодровым на площади Александра Невского завесили плакатом с Йодой

В Петербурге на площади Александра Невского знаменитое граффити с портретом Сергея Бодрова исчезло. Его завесили баннером с персонажем «Звездных войн» магистром Йодой.
По словам читателя «Фонтанки», сделать это могли организаторы фестиваля кино, фантастики, компьютерных игр и попсовой культуры «Старкон». Мероприятие будет проходить на территории «Севкабель Порта» с 4 по 5 мая.
Помимо изображения Йоды, на плакате написано «В ньютонах сила, брат!». Можно предположить, что это ответ на культовый вопрос: «В чем сила, брат?», который произносил в фильме «Брат 2» герой Сергея Бодрова Данила Багров. По всей видимости, такая «замена» не навсегда. Граффити не пострадало, а оказалось лишь завешено.
Ранее кто-то пытался испортить изображение с Сергеем Бодровым, написав на нем красной краской из баллончика. Что именно хотел тогда сообщить неизвестный вандал, разобрать оказалось сложно, в первой части послания с трудом угадывалось слово «обнули».
В 2019 году художники из Hoodgraft обновили портрет актера. С того момента Сергей Бодров смотрит в небо.