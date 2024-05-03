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    Граффити с Сергеем Бодровым на площади Александра Невского завесили плакатом с Йодой

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    22 комментария
    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге на площади Александра Невского знаменитое граффити с портретом Сергея Бодрова исчезло. Его завесили баннером с персонажем «Звездных войн» магистром Йодой.

    По словам читателя «Фонтанки», сделать это могли организаторы фестиваля кино, фантастики, компьютерных игр и попсовой культуры «Старкон». Мероприятие будет проходить на территории «Севкабель Порта» с 4 по 5 мая.

    Фото 1:Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
    Фото 2:Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Помимо изображения Йоды, на плакате написано «В ньютонах сила, брат!». Можно предположить, что это ответ на культовый вопрос: «В чем сила, брат?», который произносил в фильме «Брат 2» герой Сергея Бодрова Данила Багров. По всей видимости, такая «замена» не навсегда. Граффити не пострадало, а оказалось лишь завешено.

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    Ранее кто-то пытался испортить изображение с Сергеем Бодровым, написав на нем красной краской из баллончика. Что именно хотел тогда сообщить неизвестный вандал, разобрать оказалось сложно, в первой части послания с трудом угадывалось слово «обнули».

    В 2019 году художники из Hoodgraft обновили портрет актера. С того момента Сергей Бодров смотрит в небо.

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

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    Сергей БодровГраффитиЙода
    ЛАЙК19
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ27
    ПЕЧАЛЬ0

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