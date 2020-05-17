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17.05.2020 19:26
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Вандалы попытались «обнулить» граффити с Сергеем Бодровым на площади Александра Невского

Граффити с портретом Сергея Бодрова в роли культового героя 90-х Данилы Багрова около Александро-Невской лавры 17 мая перечеркнули надписью красной краской из баллончика. Что именно хотел сообщить миру неизвестный вандал, разобрать сложно, в первой части послания с трудом угадывается слово «обнули».

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Напомним, художники из объединения Hoodgraff создали портрет в прямом эфире трансляции в Instagram на месте их же более ранней работы с изображением Бодрова. Авторы хотели обновить портрет и показать, что новый будет «лучше предыдущего». Первое граффити с Бодровым появилось на площади Александра Невского в Петербурге в 2014 году. Авторы приурочили его к 12-летию трагической гибели актера и его съемочной группы в Кармадонском ущелье во время схода ледника. В 2018-м неизвестный дополнил граффити собственными «художествами». Затем профессиональный жалобщик Александр С. попытался уничтожить портрет руками властей. Однако петербуржцы отстояли граффити, и оно просуществовало до сентября 2019 года, когда было обновлено авторами.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

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действительно вандалы. в нулевых мост на Косыгина был негласной экспозицией мастеров граффити. но на настоящие уличные картины недоумки наносили балончиком подобные надписи. С одной стороны - жалкие пакостники, не способные творить но портить, с другой - истинный реализм, показывающий, что на каждого художника найдется бездарь
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