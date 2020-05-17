Напомним, художники из объединения Hoodgraff создали портрет в прямом эфире трансляции в Instagram на месте их же более ранней работы с изображением Бодрова. Авторы хотели обновить портрет и показать, что новый будет «лучше предыдущего». Первое граффити с Бодровым появилось на площади Александра Невского в Петербурге в 2014 году. Авторы приурочили его к 12-летию трагической гибели актера и его съемочной группы в Кармадонском ущелье во время схода ледника. В 2018-м неизвестный дополнил граффити собственными «художествами». Затем профессиональный жалобщик Александр С. попытался уничтожить портрет руками властей. Однако петербуржцы отстояли граффити, и оно просуществовало до сентября 2019 года, когда было обновлено авторами.