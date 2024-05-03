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    «В ведёрке поместилось 205 штук». Грибники ставят рекорды

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    Сморчковая лихорадка охватила петербургских грибников. Взять в лес корзины пока догадываются не все, и приходиться доставать пакеты.

    Апрельский рекорд побит. «Сморчковые шапочки растут, много мелких, в трёхлитровом ведёрке поместилось 205 штук. Но попадаются шапочки полусушёные, дождик бы не помешал», — рассказывает Елизавета 3 мая в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». И как раз синоптики обещают дождики.

    Елена собирает сморчки двух видов, сморчковые шапочки и саркосцифу австрийскую.

    В Невском лесопарке рядом с Петербургом за три часа прогулок по дорожкам Александра набрала целый мешок сморчковых шапочек.

    А ещё сейчас ходят за клюквой — после зимовки под снегом она как раз накопила полезной урсоловой кислоты.

    Фото: Иван / Грибы и Грибники СПб

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