«В ведёрке поместилось 205 штук». Грибники ставят рекорды

Сморчковая лихорадка охватила петербургских грибников. Взять в лес корзины пока догадываются не все, и приходиться доставать пакеты.
Апрельский рекорд побит. «Сморчковые шапочки растут, много мелких, в трёхлитровом ведёрке поместилось 205 штук. Но попадаются шапочки полусушёные, дождик бы не помешал», — рассказывает Елизавета 3 мая в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». И как раз синоптики обещают дождики.
Елена собирает сморчки двух видов, сморчковые шапочки и саркосцифу австрийскую.
В Невском лесопарке рядом с Петербургом за три часа прогулок по дорожкам Александра набрала целый мешок сморчковых шапочек.
А ещё сейчас ходят за клюквой — после зимовки под снегом она как раз накопила полезной урсоловой кислоты.