В Ленобласти настало время собирать клюкву

На болотах Ленинградской области окончательно растаял снег, и пришло время собирать клюкву, рассказывает 28 апреля биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре» и публикует кадры из Всеволожского района Ленинградской области.
Минувшей осенью выдался богатый урожай клюквы, и под снегом ягода «перезимовала» идеально.
Обычно клюкву начинают собирать еще в конце лета, когда ягодки ещё белобокие. Она не так полезна, как спелая. Только в полностью созревших ягодах содержится большое количество урсоловой кислоты, которая является сильным антисептиком. Именно поэтому клюква долго хранится в воде без каких-либо консервантов. Кроме того, она богата витаминами и микроэлементами и отлично укрепляет наш иммунитет.
«При сборе ягод гарантированно подышите свежим воздухом, прогуляетесь до клюквенного болота и обратно, душой отдохнете на природе. Впереди майские выходные, есть время пособирать клюкву!» — отмечает Павел Глазков.