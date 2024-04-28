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    В Ленобласти настало время собирать клюкву

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    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
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    На болотах Ленинградской области окончательно растаял снег, и пришло время собирать клюкву, рассказывает 28 апреля биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре» и публикует кадры из Всеволожского района Ленинградской области.

    Минувшей осенью выдался богатый урожай клюквы, и под снегом ягода «перезимовала» идеально.

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    Обычно клюкву начинают собирать еще в конце лета, когда ягодки ещё белобокие. Она не так полезна, как спелая. Только в полностью созревших ягодах содержится большое количество урсоловой кислоты, которая является сильным антисептиком. Именно поэтому клюква долго хранится в воде без каких-либо консервантов. Кроме того, она богата витаминами и микроэлементами и отлично укрепляет наш иммунитет.

    «При сборе ягод гарантированно подышите свежим воздухом, прогуляетесь до клюквенного болота и обратно, душой отдохнете на природе. Впереди майские выходные, есть время пособирать клюкву!» — отмечает Павел Глазков.

    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»

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    КлюкваПриродаПавел Глазков
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