«Удалось наковырять аж 80 штук». Петербургские грибники отправились в леса

Весенняя погода благоприятствует грибникам. В соцсетях все больше фотоотчетов. Собирают в основном сморчковые шапочки, сморчки и саркосцифы.
Сморчковые шапочки без особых проблем пережили снегопад и минусовую температуру, рассказывает миколог Станислав Кривошеев в сообществе «Грибы и Грибники СПб». «Во многих местах грибы ещё только появляются, но на тёплых опушках и длинноногие шапки уже не редкость. Вообще, очень неплохой слой в апреле получился», - отмечает он.
Наталья даже не выезжает из Петербурга — в лес ходит в Курортном районе. «С утречка сегодня посетила свои сморчковые грядки. Урожай растёт! Некоторые можно угадать только по бугорку из листьев. Копнешь - а там он, родимый! Так что удалось наковырять аж 80 штук», - рассказывает Наталья.