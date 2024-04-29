    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 5

    0 м/с, штиль

    771мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.78eur98.03

    «Удалось наковырять аж 80 штук». Петербургские грибники отправились в леса

    1383
    1 комментарий

    Весенняя погода благоприятствует грибникам. В соцсетях все больше фотоотчетов. Собирают в основном сморчковые шапочки, сморчки и саркосцифы.

    Сморчковые шапочки без особых проблем пережили снегопад и минусовую температуру, рассказывает миколог Станислав Кривошеев в сообществе «Грибы и Грибники СПб». «Во многих местах грибы ещё только появляются, но на тёплых опушках и длинноногие шапки уже не редкость. Вообще, очень неплохой слой в апреле получился», - отмечает он.

    Наталья даже не выезжает из Петербурга — в лес ходит в Курортном районе. «С утречка сегодня посетила свои сморчковые грядки. Урожай растёт! Некоторые можно угадать только по бугорку из листьев. Копнешь - а там он, родимый! Так что удалось наковырять аж 80 штук», - рассказывает Наталья.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГрибыГрибы в лесуПрирода
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close