В таможне прокомментировали очереди из фур на российско-эстонской границе на первые майские выходные

Информацию о суточном ожидании фур на российско-эстонской границе назвали не соответствующей действительности в Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ). В пресс-службе ведомства «Фонтанке» сообщили, что с 27 по 29 апреля посты Псковской таможни работали в штатном режиме.
«Установленная проектная пропускная способность пункта пропуска «Куничина Гора» составляет 150 грузовых транспортных средств ежесуточно (на въезд и выезд общая). С 27 по 28 апреля за сутки сотрудниками таможенного поста МАПП «Куничина Гора» оформлены по направлению выезда из РФ 102 грузовых транспортных средства, по направлению въезда — 55, а с 28 по 29 апреля — 112 и 56 грузовых транспортных средств соответственно, что превышает установленную проектную пропускную способность пункта пропуска в среднем на 10%», — отметили в пресс-службе.
На долгое ожидание на КПП «Куничина Гора» 28 апреля пожаловался водитель фуры Петр. По его словам, очередь большегрузов на выезд из России растянулась на девять километров. По данным сервиса бронирования GoSwift, на КПП со стороны Эстонии также стояли в очередях сотни фур.
В преддверии длинных выходных ожидали и легковые автомобили. Екатерина въезжала в Россию на КПП «Лухамаа», прохождение двух границ у неё заняло 17 часов. По её словам, некоторых из въезжающих вызвали на беседу. В пресс-службе СЗТУ уточнили, что в обязанности сотрудников таможни не входит «вызов на беседу», этим заняты сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.