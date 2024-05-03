    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, вос

    767мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.05eur98.64

    В таможне прокомментировали очереди из фур на российско-эстонской границе на первые майские выходные

    1437
    обсудить

    Информацию о суточном ожидании фур на российско-эстонской границе назвали не соответствующей действительности в Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ). В пресс-службе ведомства «Фонтанке» сообщили, что с 27 по 29 апреля посты Псковской таможни работали в штатном режиме.

    «Установленная проектная пропускная способность пункта пропуска «Куничина Гора» составляет 150 грузовых транспортных средств ежесуточно (на въезд и выезд общая). С 27 по 28 апреля за сутки сотрудниками таможенного поста МАПП «Куничина Гора» оформлены по направлению выезда из РФ 102 грузовых транспортных средства, по направлению въезда — 55, а с 28 по 29 апреля — 112 и 56 грузовых транспортных средств соответственно, что превышает установленную проектную пропускную способность пункта пропуска в среднем на 10%», — отметили в пресс-службе.

    На долгое ожидание на КПП «Куничина Гора» 28 апреля пожаловался водитель фуры Петр. По его словам, очередь большегрузов на выезд из России растянулась на девять километров. По данным сервиса бронирования GoSwift, на КПП со стороны Эстонии также стояли в очередях сотни фур.

    В преддверии длинных выходных ожидали и легковые автомобили. Екатерина въезжала в Россию на КПП «Лухамаа», прохождение двух границ у неё заняло 17 часов. По её словам, некоторых из въезжающих вызвали на беседу. В пресс-службе СЗТУ уточнили, что в обязанности сотрудников таможни не входит «вызов на беседу», этим заняты сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СЗТУГраница
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close