В таможне прокомментировали очереди из фур на российско-эстонской границе на первые майские выходные

Информацию о суточном ожидании фур на российско-эстонской границе назвали не соответствующей действительности в Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ). В пресс-службе ведомства «Фонтанке» сообщили, что с 27 по 29 апреля посты Псковской таможни работали в штатном режиме.



«Установленная проектная пропускная способность пункта пропуска «Куничина Гора» составляет 150 грузовых транспортных средств ежесуточно (на въезд и выезд общая). С 27 по 28 апреля за сутки сотрудниками таможенного поста МАПП «Куничина Гора» оформлены по направлению выезда из РФ 102 грузовых транспортных средства, по направлению въезда — 55, а с 28 по 29 апреля — 112 и 56 грузовых транспортных средств соответственно, что превышает установленную проектную пропускную способность пункта пропуска в среднем на 10%», — отметили в пресс-службе.