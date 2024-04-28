Фуры стоят сутками, легковушка прошла за 17 часов. Водители рассказали об очередях на российско-эстонской границе

Водители 28 апреля массово жалуются на медленную работу российской стороны на границе с Эстонией в Псковской области. Если очередь с легковым транспортом движется, то водители фур теряют надежду.
Как рассказала «Фонтанке» Екатерина, она встала в очередь на КПП «Лухамаа» накануне днём, в ней находились пять машин. За два часа Екатерина проехала на нейтральную зону, где провела ещё порядка трех часов. «И финальный остаток времени был проведён на российской границе, фактически всю ночь. Машин было примерно 11–12, но всё происходило очень медленно. Параллельно ещё были два автобуса в течение ночи, они пересекли границу без длительного ожидания, вероятно, что у них приоритет, — отметила Екатерина. — Каких-то очевидных причин я не могу назвать, за исключением скорости работы на российской границе. Раньше всё происходило несколько быстрее. Небольшое отличие в процессе в сравнении с прошлым опытом — некоторых людей вызывают на беседу. И меня тоже хотели вызвать, отправили в зал, но по факту просто отдали проштампованный паспорт, это заняло в общей сложности максимум минут 20–30. Но я видела, что кого-то действительно вызывали зайти в кабинет, возможно, как раз на беседу».
Также на очереди на российско-эстонской границе пожаловался водитель фуры Пётр. Он ожидает на КПП «Куничина гора».
«С семи утра ни одной подвижки. Причина в низкой пропускной способности российской таможни. У эстонцев оформление что в одну, что в другую сторону максимум десять минут. На российских таможенных инспекторов сейчас взвалили очень много обязанностей, и 95% времени они что-то пишут и куда-то бегают. На выезд из России сидят два инспектора, им в принципе не справиться с таким количеством грузовиков», — добавил Пётр, уточнив, что очередь со стороны России достигла девяти километров. В прошлый раз водитель потратил сутки на прохождение границы.
По данным сервиса бронирования GoSwift, на КПП со стороны Эстонии также стоят в очередях сотни фур.
В Ленинградской области работает единственный пункт пропуска — пеший в Ивангороде. Там также люди вынуждены ждать по несколько часов.