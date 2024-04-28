Фуры стоят сутками, легковушка прошла за 17 часов. Водители рассказали об очередях на российско-эстонской границе

Как рассказала «Фонтанке» Екатерина, она встала в очередь на КПП «Лухамаа» накануне днём, в ней находились пять машин. За два часа Екатерина проехала на нейтральную зону, где провела ещё порядка трех часов. «И финальный остаток времени был проведён на российской границе, фактически всю ночь. Машин было примерно 11–12, но всё происходило очень медленно. Параллельно ещё были два автобуса в течение ночи, они пересекли границу без длительного ожидания, вероятно, что у них приоритет, — отметила Екатерина. — Каких-то очевидных причин я не могу назвать, за исключением скорости работы на российской границе. Раньше всё происходило несколько быстрее. Небольшое отличие в процессе в сравнении с прошлым опытом — некоторых людей вызывают на беседу. И меня тоже хотели вызвать, отправили в зал, но по факту просто отдали проштампованный паспорт, это заняло в общей сложности максимум минут 20–30. Но я видела, что кого-то действительно вызывали зайти в кабинет, возможно, как раз на беседу».

