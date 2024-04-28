Желающие попасть в Эстонию продолжают часами стоять на границе. Чтобы въехать в Россию, тоже придется подождать

На единственном работающем пограничном КПП в Ленобласти продолжают стоять в очереди желающие попасть в Евросоюз. Ожидание растягивается на несколько часов.



В чатах, посвященных пересечению российско-эстонской границы, пользователи отслеживают ситуацию. В ночь на 28 апреля на КПП в Ивангороде поток схлынул, однако с утра десятки людей снова встали в очереди. На прохождение двух границ в среднем уходит порядка трех часов. «В 09:30 встала на русской, в 12:30 вышла в Нарве», — отметила в разговоре с «Фонтанной» одна из туристок.