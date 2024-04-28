Майские в Евросоюзе. Петербуржцы стоят в очереди на границе с Эстонией

В преддверии длинных выходных на российско-эстонской границе образовались очереди. Автомобильный пункт в Ленинградской области закрыт, туристы массово идут в Евросоюз пешком.
Ситуацию на погранпереходе в Ивангороде обсуждают в специализированном телеграмм-чате 27 апреля. Пользователи делятся друг с другом фото и видео очередей, в которых стоят десятки людей, чтобы попасть из России в Эстонию.
Ivan Savolainen
С 1 февраля автомобильный КПП «Ивангород» в Ленобласти закрылся на ремонт. Пешеходный пункт пропуска на границе функционирует. При этом автобусы из Петербурга в Таллин продолжают ходить, рейсы выполняются «с пешим пересечением».
Очереди из автомобилей образовались и со стороны Эстонии. По данным сервиса бронирования GoSwift, вечером 27 апреля на КПП Luhamaa ожидают въезда в Россию 86 автомобилей, статус очереди по предварительному бронированию задерживается на три часа. На КПП Koidula ситуация лучше, там ожидают меньше 40 легковушек.