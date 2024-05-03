Мужчину с ожогами 50% тела увезли в реанимацию из квартиры в Парголово

Жителя Выборгского района Петербурга спасли из квартирного пожара в Парголово. Теперь за его жизнь борются врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, помощь пожарных на Тихоокеанской улице, 18/2, потребовалась около пяти часов утра 3 мая. Огонь вспыхнул в однокомнатной квартире и распространился на восемь квадратных метров.



Силами трёх расчётов пожар потушили к половине шестого часа утра. В больницу увезли пострадавшего.



По данным «Фонтанки», госпитализирован 41-летний житель квартиры. Его поместили в реанимацию в тяжёлом состоянии. У мужчины обожжены грудь, спина, руки и голова — около 50% тела. Не остался незамеченным и запах алкоголя.