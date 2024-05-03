В Берлине горит металлургический военный завод, есть риск распространения ядовитого дыма

В Берлине горит металлургический завод оборонно-промышленной компании Diehl в районе Лихтерфельде. Ядовитый дым, образующийся в результате возгорания, может быть опасен. Об этом 3 мая сообщает газета Berliner Morgenpost.
Берлинская пожарная служба сначала сообщила, что на месте происшествия работают около 100 спасателей. К 14 часам дня эта цифра возросла до 170. Сейчас все четыре этажа здания охвачены пламенем. На предприятии хранились цианид меди и серная кислота, из-за этого есть риск распространения ядовитого дыма. Местным жителям рекомендовано объезжать район, где горит завод, закрыть окна и двери домов, а также отключить вентиляцию и кондиционеры. По данным пожарной службы, облако дыма движется на север.
Части залов в здании обрушились, но, к счастью, пострадавших нет. Все покинули предприятие самостоятельно.
Сейчас спасатели ждут, когда прибудут дополнительные силы и специальные пожарные машины, позволяющие бороться с огнем на больших расстояниях. Ожидается, что на тушение пожара уйдет весь оставшийся день.
Ранее в Копенгагене горело историческое здание биржи Бёрсен, его тушили три дня. В момент пожара здание находилось на реставрации.