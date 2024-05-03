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    Неликвидная ликвидация: компания Maersk отказалась от планов полностью остановить бизнес в России

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    Датская логистическая компания Maersk сохранила свои дочерние подразделения в России и продолжила их финансирование несмотря на заявления об уходе из РФ после начала специальной военной операции. Об этом стало известно 3 мая из материала РБК.

    Об отказе от полной ликвидации российского бизнеса компании свидетельствуют данные бухгалтерской отчетности дочерних предприятий — ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск», которые по решению структур-учредителей головной компании были сохранены, дополнительно профинансированы вкладом в размере 20 миллионов рублей, а для офисов «дочек» в январе 2024 года была продлена аренда на 11 месяцев.

    В отчетности «Маэрск Солюшнс» за 2023 год утверждается, что операционную деятельность компания не ведет и выручку не получает, однако при «значительных сомнениях в способности продолжать непрерывно свою деятельность, ООО располагает достаточными денежными средствами на счетах для ее продолжения».

    Ранее компания «Ситрас», входящая в группу «Ашана», закрыла сделку по продаже своих активов в России, но «Ашан ретейл Россия» опровергла предположения об уходе подразделения французской розничной сети Auchan Retail с российского рынка.

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