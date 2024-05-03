Неликвидная ликвидация: компания Maersk отказалась от планов полностью остановить бизнес в России

Датская логистическая компания Maersk сохранила свои дочерние подразделения в России и продолжила их финансирование несмотря на заявления об уходе из РФ после начала специальной военной операции. Об этом стало известно 3 мая из материала РБК.

Об отказе от полной ликвидации российского бизнеса компании свидетельствуют данные бухгалтерской отчетности дочерних предприятий — ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск», которые по решению структур-учредителей головной компании были сохранены, дополнительно профинансированы вкладом в размере 20 миллионов рублей, а для офисов «дочек» в январе 2024 года была продлена аренда на 11 месяцев.