Неликвидная ликвидация: компания Maersk отказалась от планов полностью остановить бизнес в России

Датская логистическая компания Maersk сохранила свои дочерние подразделения в России и продолжила их финансирование несмотря на заявления об уходе из РФ после начала специальной военной операции. Об этом стало известно 3 мая из материала РБК.
Об отказе от полной ликвидации российского бизнеса компании свидетельствуют данные бухгалтерской отчетности дочерних предприятий — ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск», которые по решению структур-учредителей головной компании были сохранены, дополнительно профинансированы вкладом в размере 20 миллионов рублей, а для офисов «дочек» в январе 2024 года была продлена аренда на 11 месяцев.
В отчетности «Маэрск Солюшнс» за 2023 год утверждается, что операционную деятельность компания не ведет и выручку не получает, однако при «значительных сомнениях в способности продолжать непрерывно свою деятельность, ООО располагает достаточными денежными средствами на счетах для ее продолжения».
Ранее компания «Ситрас», входящая в группу «Ашана», закрыла сделку по продаже своих активов в России, но «Ашан ретейл Россия» опровергла предположения об уходе подразделения французской розничной сети Auchan Retail с российского рынка.