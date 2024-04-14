«Дочка» «Ашана» продала свои активы в России

Компания «Ситрас», входящая в группу «Ашана», закрыла сделку по продаже своих активов в России. Новым владельцем принадлежавших компании торговых комплексов стала фирма «Торговые галереи», сообщил 14 апреля РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.



«Ситрас» принадлежало около 150 тыс. квадратных метров торговых площадей. Теперь основным владельцем через АО «Кама капитал» и «УК Кама капитал» выступает Тагир Шаймарданов. Последнему принадлежат также магазины «Аутлет центральный» и «Аутлет северо-запад», созданные, по словам источников издания, под покупку аутлетов Hines в Подмосковье и Петербурге.