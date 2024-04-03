РБК: российский «Ашан» заподозрили в неуплате налогов на миллионы

Федеральная налоговая служба (ФНС) по результатам проведенной проверки может доначислить российскому подразделению «Ашан» 180,9 млн рублей за неуплаченные налоги. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает РБК со ссылкой на отчетность компании.



Инспекция ФНС № 1 по крупнейшим налогоплательщикам провела выездную проверку компании за 2020–2021 годы. Доначисление может произойти при соответствующем решении по итогам проверки. «В размере 180,9 млн рублей, из общей суммы которого на сами налоги приходится 125,9 млн рублей», — сказано в публикации.