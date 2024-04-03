РБК: российский «Ашан» заподозрили в неуплате налогов на миллионы

Федеральная налоговая служба (ФНС) по результатам проведенной проверки может доначислить российскому подразделению «Ашан» 180,9 млн рублей за неуплаченные налоги. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает РБК со ссылкой на отчетность компании.
Инспекция ФНС № 1 по крупнейшим налогоплательщикам провела выездную проверку компании за 2020–2021 годы. Доначисление может произойти при соответствующем решении по итогам проверки. «В размере 180,9 млн рублей, из общей суммы которого на сами налоги приходится 125,9 млн рублей», — сказано в публикации.
Публично проверить финансово-хозяйственную деятельность торговых сетей «Ашан», Leroy Merlin и Decathlon просил в феврале 2023 года депутат Госдумы Андрей Луговой, отмечает РБК. Поводом обращения парламентария в Минфин и ФСБ стала поступившая ему информация об использовании сетью налоговой оптимизации.
Французский ретейлер «Ашан» специализируется на продаже продуктов, строительных материалов и одежды. Сеть работает в России с 2002 года. После начала конфликта на Украине глава Auchan Holding Ив Клод заявил, что «Ашан»продолжит деятельность в России.