    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, зап

    748мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.59eur99.79

    Не закрываемся, а расширяемся: «Ашан» отрицает уход из России

    1364
    3 комментария

    Представители компании «Ашан ретейл Россия» опровергли предположения об уходе подразделения французской розничной сети Auchan Retail с российского рынка. Заявление дочерней структуры приводит 16 апреля ТАСС.

    Комментарий торговой сети последовал за вчерашними новостями о продаже французской компанией Ceetrus (входит в группу Auchan Holding) своих российских активов компании «Торговые галереи» Тагира Шаймарданова. По заявлению «дочки», работающей автономно от материнской компании, «сделки третьих компаний по смене учредителей не влияют на деятельность ретейлера, а права собственности на торговые галереи в собственных объектах ретейлера оформлены на иную компанию еще с 2012 года».

    К этому представители «Ашан ретейл Россия» прибавили, что стратегия и организация работы в России будут меняться только в сторону развития ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, почему наследники ушедших из России брендов несут убытки.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АшанРоссийский рынокРетейл
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close