Не закрываемся, а расширяемся: «Ашан» отрицает уход из России

Представители компании «Ашан ретейл Россия» опровергли предположения об уходе подразделения французской розничной сети Auchan Retail с российского рынка. Заявление дочерней структуры приводит 16 апреля ТАСС.
Комментарий торговой сети последовал за вчерашними новостями о продаже французской компанией Ceetrus (входит в группу Auchan Holding) своих российских активов компании «Торговые галереи» Тагира Шаймарданова. По заявлению «дочки», работающей автономно от материнской компании, «сделки третьих компаний по смене учредителей не влияют на деятельность ретейлера, а права собственности на торговые галереи в собственных объектах ретейлера оформлены на иную компанию еще с 2012 года».
К этому представители «Ашан ретейл Россия» прибавили, что стратегия и организация работы в России будут меняться только в сторону развития ряда направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли».
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