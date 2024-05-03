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    Игрушки для панды Катюши проходят мощный тест-драйв. Процесс попал на видео

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    Панда Катюша из Московского зоопарка продолжает расти и развиваться, а вместе с тем растет и количество новых игрушек в вольере. Но перед тем, как попасть малышке в лапы, все предметы проходят серьезную проверку на зубок от мамы Диндин.

    Светлана Акулова / Московский зоопарк

    «Игрушки для Катюши. Диндин все проверяет на прочность», — написала под видео директор зоопарка Светлана Акулова 3 мая. На кадрах видно, как мама-панда крепко держит резиновое кольцо, доставая из него спрятанные лакомства. Только после проверки игрушки передаются Катюше.

    Светлана Акулова / Московский зоопарк

    «Мама проверила, а заодно и поела», — написали в комментариях. Некоторые из пользователей отметили, что Катюша ведет себя как девочка и приняла кольцо за браслет, надевая его на лапку.

    Напомним, за взрослением первой панды, рожденной в России, вся страна следит уже несколько месяцев — с августа 2023 года. Малышка родилась весом всего 150 граммов. Сейчас Катюша весит уже 22 килограмма. Накануне «Фонтанка» показывала, что происходит в вольере панды с наступлением ночи.

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    Московский зоопаркПанда Катюша
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