Глаза засветились, началась новая жизнь. Уникальное видео раскрывает секрет панды Катюши

То, чего не увидит ни один посетитель Московского зоопарка, да и вообще мало кто из людей — новые кадры публикует 2 мая директор зоопарка Светлана Акулова. С наступлением ночи в вольере панд начинается новая жизнь: Катюша активно бодрствует и не даёт спать маме Диндин.
Светлана Акулова / Московский зоопарк
«Секрет раскрыт)) Вот почему целый день Катюша отсыпается)))», — пишет Светлана Акулова.
А вот как Катюша отсыпается, когда днём приходят сотрудники зоопарка и посетители.
Катюша появилась на свет в Москве в конце августа 2023 года у пары Диндин и Жуи. Это был первый случай рождения потомства большой панды в России. Сейчас ей восемь месяцев, она весит 23 килограмма при росте 110 сантиметров. Она пьет мамино молоко, уверенно жует морковку и притворяется большой пандой. В зоопарке для неё подготовили уличный вольер и ждут, когда она начнёт туда выходить. Через три-четыре года Катюша, скорее всего, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.