Решила поспать дома. Панда Катюша не стала выходить в уличный вольер

В Московском зоопарке впервые пытались выпустить панду Катюшу в открытый уличный вольер. Об этом 29 апреля сообщила директор зверинца Светлана Акулова.

«Казалось, еще недавно она впервые появилась в экспозиционном помещении, а теперь мы надеемся увидеть ее первые шаги в уличный вольер. Хотя мы очень рассчитываем на это событие, мы понимаем, что решение о выходе Катюша примет сама в соответствии со своими настроением и желанием», — пишет Акулова в телеграм-канале.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что большая панда-мать Диндин сразу вышла на улицу, а Катюша предпочла остаться дома.

Открытый вольер подготовили заранее. Там проверили все конструкции и сократили уровень воды в бассейне.

Сейчас панде восемь месяцев, она весит 23 килограмма при росте 110 сантиметров. Катюша пьет мамино молоко, но все чаще и чаще играется с бамбуком, уверенно жует морковку и притворяется большой пандой, говорит Акулова.



Следующий шаг взросления — научиться полноценно есть бамбук и морковь, а также отказаться от грудного молока.

