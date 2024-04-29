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    Решила поспать дома. Панда Катюша не стала выходить в уличный вольер

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    В Московском зоопарке впервые пытались выпустить панду Катюшу в открытый уличный вольер. Об этом 29 апреля сообщила директор зверинца Светлана Акулова.

    Светлана Акулова / Московский зоопарк

    «Казалось, еще недавно она впервые появилась в экспозиционном помещении, а теперь мы надеемся увидеть ее первые шаги в уличный вольер. Хотя мы очень рассчитываем на это событие, мы понимаем, что решение о выходе Катюша примет сама в соответствии со своими настроением и желанием», — пишет Акулова в телеграм-канале.

    Корреспондент РИА Новости сообщил, что большая панда-мать Диндин сразу вышла на улицу, а Катюша предпочла остаться дома.

    Открытый вольер подготовили заранее. Там проверили все конструкции и сократили уровень воды в бассейне.

    Сейчас панде восемь месяцев, она весит 23 килограмма при росте 110 сантиметров. Катюша пьет мамино молоко, но все чаще и чаще играется с бамбуком, уверенно жует морковку и притворяется большой пандой, говорит Акулова.

    Следующий шаг взросления — научиться полноценно есть бамбук и морковь, а также отказаться от грудного молока.

    Катюша появилась на свет в Москве в конце августа 2023 года у пары Диндин и Жуи. Это был первый случай рождения потомства большой панды в России. Через три-четыре года Катюша, скорее всего, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.

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