Что нельзя делать при приготовлении кулича: 10 распространенных ошибок

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Если хотите, чтобы на Пасху приготовленные вами куличи радовали глаз, были приятными на вкус, не разваливались на крошки и не трескались при подаче на стол, придется соблюдать важные правила. Какие ошибки не стоит допускать, рассказывают наши коллеги из «Городских порталов» и Parents.ru.

Ошибка № 1. Неправильно выбираем муку Муку для куличей лучше выбрать высшего сорта, с содержанием белка выше 10,2%. Информация об этом должна быть указана на упаковке.

— Когда мука смешивается с водой, белок отвечает за образование клейковины. А клейковина, в свою очередь, отвечает за прочность и эластичность теста. Таким образом, чем больше содержания белка в муке, тем лучше поднимется тесто, — говорит технолог пищевой промышленности Мария Щербакова. — В идеале, конечно, найти муку с содержанием белка 14%, но это преимущественно продукт зарубежного производства.



Если выбрать муку с нужным содержанием белка, ваши куличи не будут крошиться. Ошибка № 2. Не доводим продукты до нужной температуры Все продукты, из которых вы планируете готовить кулич, должны быть комнатной температуры. Благодаря этому тесто хорошо поднимется и станет однородным. Поэтому прежде чем приступить к готовке, выньте молоко, масло и яйца из холодильника и оставьте их на кухне примерно на час-полтора. Ошибка № 3. Не просеиваем муку Если просеять муку, она насытится кислородом. Это поможет тесту лучше подняться, стать более воздушным и равномерно пропеченным. Ошибка № 4. Рано вводим опару В ходе приготовления кулича уделите должное внимание опаре. Это смесь дрожжей, сахара, молока или воды. Именно в ней начинается процесс брожения, от которого зависит многое: поднимется ли тесто, сохранится ли свежесть кулича или он быстро зачерствеет. Кроме того, смесь влияет на вкус готовой выпечки.



Не добавляйте соль и масло в опару — они могут замедлить процесс брожения. Дайте смеси время, оставив ее при комнатной температуре без сквозняков примерно на 40 минут. Вы увидите, что масса увеличится в объеме, появятся пузырьки на поверхности. Дождитесь, пока она начнет немного опускаться, и только после этого приступайте к замешиванию теста. Ошибка № 5. Добавляем слишком много дрожжей Чтобы тесто для кулича подходило медленно и становилось воздушным, не следует добавлять слишком много дрожжей в опару. Рекомендуем рассчитывать объем дрожжей так: 5% от веса муки.

Ошибка № 6. Плохо замешиваем тесто Да, замешивать тесто вручную действительно трудно. Если у вас нет мощного кухонного комбайна, на это придется потратить много времени и усилий. Но это того стоит.

Позвольте тесту хорошо подняться, лучше даже дважды. Прежде чем раскладывать его по формам, дайте ему отдохнуть несколько часов. Важно обминать тесто каждые 15–20 минут. Делать это нужно так: скатайте шар, оттягивайте края и вминайте их в центр, двигаясь по кругу в одном направлении, не прерывая процесс.



От того, насколько правильно вы выполните этот шаг, зависит структура кулича.

Ошибка № 7. Не прикрываем тесто

Не забудьте прикрывать тесто на каждом этапе его приготовления — пленкой, крышкой, полотенцем, миской, чем угодно. Если этого не сделать, тесто начнет заветриваться, покроется коркой и банально засохнет. Ошибка № 8. Допускаем перепады температур Нельзя держать тесто около батареи или в теплой духовке! Это может ускорить процесс брожения, но тесто от этого более воздушным не станет. Сквозняки тоже негативно скажутся на качестве выпечки. Ошибка № 9. Неправильно выпекаем Все заготовки должны быть одинакового размера, чтобы куличи испеклись равномерно. Не заполняйте формы полностью, иначе тесто перельется. Достаточно занять их на ⅔.



Поместите противень с куличами на нижнюю полку духовки. Установите температуру в пределах 160–180 градусов . Для выпекания потребуется достаточно много времени, поэтому не спешите. И не открывайте дверцу духовки, чтобы сохранить тепло внутри. Ошибка № 10. Неправильно остужаем Чтобы готовый кулич не просел, уложите его на бок и оберните мягким полотенцем. Периодически переворачивайте его, чтобы он равномерно остывал. На это может уйти от 2 до 5 часов.

