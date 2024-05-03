В Петербурге судили студента-медика, обстрелявшего автобус с пассажирами

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении молодого мужчины, обстрелявшего автобус с пассажирами. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города 3 мая.
Инцидент произошел вечером 1 октября 2022 года у 62-го дома по улице Бабушкина. Петр Табаков, игнорируя присутствие прохожих, сделал два выстрела из пневматического газобаллонного пистолета в подъезжающий к остановке автобус и скрылся. В салоне никто не пострадал, но у самого транспортного средства оказались повреждены правое боковое и заднее стекла. 5-го числа полиция задержала подозреваемого — 18-летнего студента-медика.
Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство с применением оружия». Табаков вину признал частично, пояснил, что выстрелил случайно. В результате суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.