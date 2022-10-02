В Петербурге ищут мужчину, который обстрелял автобус

В Невском районе злой пешеход обстрелял пассажирский автобус. Пассажиров не задело.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 2 октября, в полицию о ЧП у 62-го дома по улице Бабушкина сообщили около десяти вечера накануне.

Когда наряд прибыл на место, 36-летний водитель одной из компании-перевозчика сообщил, что на пересечении улиц Бабушкина и Шелгунова неизвестный несколько раз выстрелил из пневматического оружия по автобусу и скрылся.