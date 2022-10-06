Студента-медика задержали по делу о стрельбе по автобусу в Петербурге

Местного жителя задержали в Невском районе Петербурга после того, как возбудили дело о стрельбе по пассажирскому автобусу.



18-летнего студента-медика нашли накануне около трех дня во 2-м Рабфаковском переулке, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 октября.

