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    Студента-медика задержали по делу о стрельбе по автобусу в Петербурге

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    Местного жителя задержали в Невском районе Петербурга после того, как возбудили дело о стрельбе по пассажирскому автобусу.

    18-летнего студента-медика нашли накануне около трех дня во 2-м Рабфаковском переулке, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 октября.

    По версии следствия, именно он 1 октября около десяти вечера у дома 62 по улице Бабушкина несколько раз выстрелил по автобусу маршрута № 97. В салоне никто не пострадал, но само транспортное средство получило вмятины на капоте.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ночь молодой человек провел в камере. Решается вопрос о мере пресечения.

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