Студента-медика задержали по делу о стрельбе по автобусу в Петербурге

Местного жителя задержали в Невском районе Петербурга после того, как возбудили дело о стрельбе по пассажирскому автобусу.
18-летнего студента-медика нашли накануне около трех дня во 2-м Рабфаковском переулке, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 октября.
По версии следствия, именно он 1 октября около десяти вечера у дома 62 по улице Бабушкина несколько раз выстрелил по автобусу маршрута
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ночь молодой человек провел в камере. Решается вопрос о мере пресечения.