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    Украинским банкам и ломбардам запретили брать в залог товары двойного назначения. Получить деньги за БПЛА уже не получится

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    Национальный банк Украины запретил финансовым учреждениям и небанковским организациям принимать в качестве залога по кредитам товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях: беспилотные летательные аппараты и тепловизоры, а также радиооборудование. Об этом стало известно 3 мая из материала РИА Новости.

    Решение Нацбанка связывают с опубликованным ранее указом Совета национальной безопасности и обороны Украины «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет».

    Зеленский подписал данный указ в апреле во избежание игровой зависимости в армии. В Раде говорили о зависимости от игр в онлайн-казино у 90% служащих ВСУ.

    Ранее государственным органам Украины рекомендовали прекратить коммуникацию в Telegram.

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    БПЛАУкраина
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