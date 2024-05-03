Украинским банкам и ломбардам запретили брать в залог товары двойного назначения. Получить деньги за БПЛА уже не получится

Национальный банк Украины запретил финансовым учреждениям и небанковским организациям принимать в качестве залога по кредитам товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях: беспилотные летательные аппараты и тепловизоры, а также радиооборудование. Об этом стало известно 3 мая из материала РИА Новости.
Решение Нацбанка связывают с опубликованным ранее указом Совета национальной безопасности и обороны Украины «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет».
Зеленский подписал данный указ в апреле во избежание игровой зависимости в армии. В Раде говорили о зависимости от игр в онлайн-казино у 90% служащих ВСУ.
Ранее государственным органам Украины рекомендовали прекратить коммуникацию в Telegram.