Украинским банкам и ломбардам запретили брать в залог товары двойного назначения. Получить деньги за БПЛА уже не получится

Национальный банк Украины запретил финансовым учреждениям и небанковским организациям принимать в качестве залога по кредитам товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях: беспилотные летательные аппараты и тепловизоры, а также радиооборудование. Об этом стало известно 3 мая из материала РИА Новости.

Решение Нацбанка связывают с опубликованным ранее указом Совета национальной безопасности и обороны Украины «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет».