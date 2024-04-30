Власти Украины обсуждают с Евросоюзом регуляцию Telegram. Среди предложений — запрет пользоваться мессенджером официальным лицам

Государственным органам Украины необходимо прекратить коммуникацию в Telegram, заявила глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк. Она заявила об этом во время телемарафона 30 апреля. Накануне из Telegram пропадали чат-боты СБУ и ГУР Украины — инцидент навел на подозрения в сотрудничестве платформы с ФСБ России.



«Я считаю, что, хотя Telegram и является очень удобной формой коммуникации, но официальные лица и официальные государственные организации должны быть вне Telegram, и надо этот запрет немедленно вводить», — сказала Герасимьюк.



При этом она отметила, что спецслужбы Украины вправе сами решать, как им действовать: оставаться в Telegram или нет.



«[Telegram] — это лишь один из механизмов получения информации [украинской разведкой]. Но государство старается сделать все, чтобы наладить контакты с цифровыми платформами. Я думаю, что понемногу надо все же переводить официальную коммуникацию в другие мессенджеры», — отметила Герасимьюк.



Глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания рассказала, что ведомство обсуждает с европейскими партнерами возможность внести Telegram в перечень крупных цифровых платформ, которые подлежат регуляции и могут быть оштрафованы за нарушение закона.



24 апреля Павел Дуров рассказал, что администрация Telegram отслеживает действия пользователей и ботов, которые занимаются сбором данных и координат для нанесения военных ударов, — и такие аккаунты блокируются. 28 апреля в мессенджере перестали работать боты Главного управления разведки Украины, Службы безопасности Украины и украинского Минцифры, с помощью которых можно было сообщить о движении российской техники. В украинском Минобороны блокировку назвали необоснованной и противоречащей правилам Telegram. Председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин связал инцидент с российской ФСБ. 29 апреля боты вновь стали доступны для пользователей.



Ранее «Фонтанка» рассказала о том, что власти Китая потребовали от Apple удалить Telegram и WhatsApp из AppStore.

