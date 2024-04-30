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    Власти Украины обсуждают с Евросоюзом регуляцию Telegram. Среди предложений — запрет пользоваться мессенджером официальным лицам

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    Государственным органам Украины необходимо прекратить коммуникацию в Telegram, заявила глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк. Она заявила об этом во время телемарафона 30 апреля. Накануне из Telegram пропадали чат-боты СБУ и ГУР Украины — инцидент навел на подозрения в сотрудничестве платформы с ФСБ России.

    «Я считаю, что, хотя Telegram и является очень удобной формой коммуникации, но официальные лица и официальные государственные организации должны быть вне Telegram, и надо этот запрет немедленно вводить», — сказала Герасимьюк.

    При этом она отметила, что спецслужбы Украины вправе сами решать, как им действовать: оставаться в Telegram или нет.

    «[Telegram] — это лишь один из механизмов получения информации [украинской разведкой]. Но государство старается сделать все, чтобы наладить контакты с цифровыми платформами. Я думаю, что понемногу надо все же переводить официальную коммуникацию в другие мессенджеры», — отметила Герасимьюк.

    Глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания рассказала, что ведомство обсуждает с европейскими партнерами возможность внести Telegram в перечень крупных цифровых платформ, которые подлежат регуляции и могут быть оштрафованы за нарушение закона.

    24 апреля Павел Дуров рассказал, что администрация Telegram отслеживает действия пользователей и ботов, которые занимаются сбором данных и координат для нанесения военных ударов, — и такие аккаунты блокируются. 28 апреля в мессенджере перестали работать боты Главного управления разведки Украины, Службы безопасности Украины и украинского Минцифры, с помощью которых можно было сообщить о движении российской техники. В украинском Минобороны блокировку назвали необоснованной и противоречащей правилам Telegram. Председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин связал инцидент с российской ФСБ. 29 апреля боты вновь стали доступны для пользователей.

    Ранее «Фонтанка» рассказала о том, что власти Китая потребовали от Apple удалить Telegram и WhatsApp из AppStore.

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