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    ЗСДфест

    ЗСД Фонтанка Фест уже собрал больше 13 тысяч человек: к нам едут из Цюриха, Полоцка и Петропавловска-Камчатского

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Число зарегистрировавшихся на ЗСД Фонтанка Фест уже превысило 13 тысяч человек. Многим участникам придется преодолеть несколько тысяч километров еще до трассы: география желающих покорить ЗСД велика и включает не только Россию, но и Беларусь, Германию, Швейцарию.

    Регистрация на «Наш оранжевый» заезд продолжается — и число желающих отправиться в путь по ЗСД продолжает расти. Сейчас нас уже 13 тысяч, а как только количество участников достигнет 15 тысяч, мы закроем регистрацию. Ведь всем должно быть комфортно во время велозаезда.

    Продолжает расширяться и география мест, откуда к нам на фестиваль собираются приехать участники. К сегодняшнему дню добавились такие города и населенные пункты, как Челябинск, Пермь, Чудово, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Самара, Дубна, Кострома, Липецк, Сыктывкар и т.п. Фестиваль становится все более международным: мы ждем участников из Полоцка и Лиды (Беларусь), Цюриха (Швейцария) и Цоссена (Германия). Ранее уже зарегистрировались велосипедисты из Израиля и Австралии.

    Напоминаем, что иногородние участники смогут получить стартовые номера в день фестиваля, а петербуржцам нужно будет сделать это заранее — в течение трех дней до ЗСД Фонтанка Феста.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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