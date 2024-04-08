Внимание — на старт! Подробная информация о стартовых пакетах ЗСД Фонтанка Феста

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Регистрация на сайте ЗСД Фонтанка Фест — первый шаг к участию в нашем велозаезде. Чтобы выехать на трассу, необходимо обязательно получить стартовый пакет. Рассказываем, как и где это можно будет сделать. Главное — это необходимо сделать заранее, а не в день фестиваля!

Приобретая слот на сайте ЗСД Фонтанка Феста, вы получаете на почту письмо с QR-кодом. Это подтверждает, что вы зарегистрированы. Теперь вы можете расслабиться до конца мая. Если QR-код не пришел — напишите текстовое сообщение в нашу службу поддержки в Telegram \ WhatsApp +7 (921) 413–36–74 или на почту event@fontanka.ru, поможем разобраться.

За три дня до старта фестиваля начнется выдача стартовых пакетов. Петербургские участники ЗСД Фонтанка Феста должны получить их 22, 23 или 24 мая. На данный момент подтверждена информация о двух адресах, где будут выдаваться пакеты:



гипермаркет «О'КЕЙ» — пр. Науки, 17, к. 1, ст. метро «Академическая»; гипермаркет «О'КЕЙ» — Московский пр., 137, ст. метро «Электросила». Оба пункта все три дня будут работать с 16:00 до 21:00.

25 мая — в день фестиваля — стартовые пакеты смогут получить только иногородние участники велозаездов, непосредственно в стартовом городке. Чтобы получить стартовый пакет, нужен документ, удостоверяющий личность, т.е. паспорт. Если же вы не можете сами прийти в это время, то это может сделать доверенное лицо — передайте ему копию паспорта и доверенность в простой рукописной форме. При этом доверенность нужно будет отдать организаторам.

Если вместе с вами в заезде «Наш оранжевый» участвует ваш ребенок (от 14 до 18 лет), то необходим и его паспорт (или свидетельство о рождении) и документ, подтверждающий, что вы являетесь его родителем или опекуном. Кроме того, законному представителю надо будет заполнить согласие на участие несовершеннолетнего в заезде и передать его организаторам. При этом личное присутствие ребенка на выдаче стартового пакета необязательно. И вот он — заветный стартовый пакет! Внутри вы найдете стартовый номер и медаль или памятный знак участника велопарада-2024. Обратите внимание, что на стартовом номере указано время старта и название заезда. Участвовать можно только в том заезде, который вы выбрали при регистрации. Схитрить не получится — стартовые номера двух заездов специально выполнены в разных цветах, что позволит не пускать на старт тех, кто хочет проехать не в свое время. Это связано в том числе с безопасностью — не зря в каждом заезде ограниченное количество участников.

Ну и наконец о грустном. Если вдруг вы зарегистрируетесь на фестиваль и не сможете или передумаете в нем участвовать, мы, конечно, очень расстроимся. Но напоминаем! Вернуть деньги за регистрацию можно при отказе не позднее 10 мая 2024 года (т.е. за 15 дней до фестиваля).

Пока регистрация продолжается, но слотов на вечерний заезд «Засвети ЗСД» осталось очень мало! На «Наш оранжевый» — больше, но и они не бесконечны. Так что регистрируйтесь, не дожидаясь, пока они закончатся.