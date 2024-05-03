    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, вос

    766мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.05eur98.64

    Показываем фото и видео с места перестрелки с предполагаемым диверсантом в Ленобласти. Все произошло у ДОТа

    10660
    12 комментариев
    Фото: 47news.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Предполагаемого украинского диверсанта застрелили при задержании сотрудники Федеральной службы безопасности у долговременной огневой точки (ДОТ) времен Великой Отечественной войны в Пудостьском поселении Гатчинского района, у деревни Покизен-Пурская. На месте работает следственная группа ФСБ, место оцеплено. Сотрудники безупречно вежливы, передает 3 мая 47news.

    О нейтрализации в Ленобласти 48-летнего мужчины, которого подозревают в подготовке диверсий по заданию Украины, ФСБ сообщила минувшим утром. Ранее приехавшего из Литвы мужчину пытались задержать в Московской области, где он бросил автомобиль и скрылся. В машине обнаружили автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, документы и мобильный телефон. В арендованных гараже и квартире изъяты взрывчатые вещества и боеприпасы, а также карта литовского отделения шведского банка.

    Мужчина же переместился в Гатчинский район Ленобласти, где его попытались задержать у схрона со средствами поражения. Он вступил с силовиками в перестрелку и получил смертельное ранение. ФСБ полагает, что содержимое схрона предназначалось для подрыва топливного терминала в Тосненском районе.

    47news.ru

    В ФСБ добавили, что обучение минно-взрывному и стрелковому делу подозреваемый проходил в городе Побрадев в Литве. Изучив содержимое телефона, силовики полагают, что он планировал по заданию ГУР МО Украины серию терактов в России, в том числе в отношении объектов Минобороны в Москве и Подмосковье, а также участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Петербурге.

    Фото: 47news.ru

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК15
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close