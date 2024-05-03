ФСБ сообщила о ликвидации украинского диверсанта, готовившего серию терактов в России

Сотрудники ФСБ ликвидировали украинского диверсанта. Он готовил несколько терактов в России, в том числе на объектах Министерства обороны РФ. Об этом 2 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
Сначала силовики пытались задержать диверсанта в Подмосковье. Однако он оказал вооруженное сопротивление и скрылся. В машине, которую осмотрели правоохранители, были найдены «автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты бомбы, документы и мобильный телефон».
Помимо этого, из гаража и квартиры изъяты взрывчатка и боеприпасы, а также карта литовского отделения шведского банка.
48-летнего гражданина России разыскивали из-за возбужденного уголовного дела по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств».
По данным силовиков, мужчина также планировал теракт в отношении участников одного из добровольческих батальонов и его питерского волонтерского центра.
История украинского диверсанта закончилась в Гатчинском районе Ленинградской области. Во время задержания мужчина вновь пытался стрелять, однако был нейтрализован.
Известно, что диверсант приехал в Московскую область из Литвы недавно — в марте 2024 года.