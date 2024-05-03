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    Клиент банка на Дунайском проспекте назвал кодовое слово и призвал полицию

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    Возмущенный клиент отделения банка на Дунайском проспекте в Петербурге взволновал специалистов службы поддержки, которые на всякий случай вызвали полицию. Инцидент произошел накануне, об этом «Фонтанке» стало известно 3 мая.

    В четверг на Дунайский проспект пришел петербуржец. Его волновал счет, который почему-то оказался заблокирован. Мужчина дождался своей очереди и начал разговор с сотрудницей. В беседе он понимания не нашел, поэтому из отделения позвонил на горячую линию. В сердцах он начал выражать свое недовольство, в конце концов он бросил фразу: «Взорвать бы вас всех!»

    На это пожелание отреагировали и вызвали полицию. Мол, клиент пришел с гранатой. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, никакой гранаты не нашли. Прослушав запись разговора, они пришли к выводу, что пассаж про взрыв был всего лишь фигурой речи. Составлять протокол на огорченного петербуржца не стали.

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